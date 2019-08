Limite da 110 km/h a 70 km/h a Bellaria. Da domani via alle multe

BELLARIA IGEA MARINA. Al via le multe per chi schiaccia troppo il piede sull’acceleratore. A partire infatti da domani, dopo un periodo utile al recepimento del modificato limite di velocità, «entrerà in funzione il sistema autovelox parametrato al nuovo limite di velocità imposto da Anas sulla statale Adriatica, nel territorio di Bellaria-Igea Marina, per il rifacimento del manto stradale dissestato, fissato ai 70 chilometri all’ora, fino a nuova comunicazione e ripristino del precedente limite di velocità». Lo rende noto l’amministrazione comunale dopo le polemiche che erano scoppiate nelle scorse settimane quando erano arrivate numerose segnalazioni sui nuovi limiti di velocità sulla Statale Adriatica nel territorio del comune di Bellaria Igea Marina. In alcuni punti il limite di velocità era infatti passato da 110 chilometri orari a 70 ma l’autovelox faceva scattare le sanzioni sempre sul vecchio limite. A partire da domani, invece, chi supererà i 70 all’ora sarà multato.

