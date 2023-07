Lido Adriano, la Cassazione conferma la condanna per omicidio

Condannata in primo grado a 21 anni di reclusione per l’omicidio del compagno, si era vista ridurre la pena in appello a 16 anni, con i giudici che avevano riconosciuto nel drammatico epilogo di una lite di coppia l’ipotesi che la donna, pur avendo intenzionalmente sferrato la coltellata, in realtà non avesse alcuna intenzione di ucciderlo. Una sentenza confermata ora in Cassazione, che chiude così il caso della morte di Leonardo Politi, 61enne del Piacentino, deceduto nella notte tra il 12 e il 13 agosto del 2019 a Lido Adriano. Condanna definitiva dunque per Maila Conti, 55 anni. In sua difesa i legali, gli avvocati Carlo Benini e Wally Salvagnini, avevano chiesto l’annullamento della decisione presa un anno fa dalla Corte felsinea, insistendo per la linea della legittima difesa, o al più un eccesso colposo di legittima difesa.