Lettini in volo come foglie a Milano Marittima. Nuova allerta meteo VIDEO

MILANO MARITTIMA. Pochi secondi per devastare tutto. L'impatto della tromba marina a Milano Marittima fa volare lettini e oggetti come foglie, prima che il vortice si sposti nel centro della località abbattendo alberi come fuscelli. L'impressionante video postato dal Comitato salvaguardiamo Milano Marittima.

Intanto la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per sabato 13 luglio. Dalle prime ore del giorno è infatti previsto "il transito di un sistema perturbato sul settore centro orientale. Sono previsti quindi temporali anche organizzati in rapido spostamento da nord a sud, più probabili su fascia costiera e mare, con associati fulminazioni, grandine e raffiche di vento. Attenuazione e successivo esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata".