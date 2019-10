Lavori sulla linea ferroviaria: due giorni di stop tra Faenza e Cesena

Cantieri aperti sabato 12 e domenica 13 ottobre sulla linea ferroviaria Bologna – Rimini. Per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di eseguire importanti interventi di potenziamento tecnologico e dell’infrastruttura, sarà sospesa la circolazione dei treni fra le stazioni di Faenza e Cesena. Contestualmente saranno eseguiti lavori anche nella tratta Rimini – Ancona – Pescara.

Le modifiche al programma dei treni regionali e a lunga percorrenza prevedono cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso e nuovi treni.

I servizi regionali in Emilia – Romagna: i treni Regionali Veloci raggiungeranno Rimini via Castelbolognese – Ravenna. Le persone dirette a Rimini da Faenza o dalle stazioni successive (e viceversa) potranno utilizzare un servizio sostitutivo con autobus. Previsto un collegamento con autobus anche fra Cesenatico e Rimini.

Nelle stazioni sarà potenziata l’assistenza alle persone in viaggio.

Saranno oltre 100 i tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici e 20 i mezzi d’opera al lavoro. Fra gli interventi in programma: l’impermeabilizzazione del ponte sul fiume Savio, attività propedeutiche alla realizzazione di un nuovo binario per la gestione delle precedenze nella stazione di Forlì e prove tecniche dei nuovi sistemi di gestione della circolazione a Forlì e fra Forlì e Villa Selva.

Funzionali ad elevare gli standard prestazionali della linea, gli interventi rientrano nel progetto di velocizzazione della direttrice Adriatica Bologna – Lecce, che consentirà ai treni di viaggiare fino alla velocità massima di 200 chilometri orari.

L’orario ferroviario in vigore nelle sole due giornate indicate è consultabile nelle stazioni e sui sistemi informatici e di vendita dove, digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa. Inoltre, sul sito dell’impresa ferroviaria, nella sezione Orari regionali digitali, è possibile scaricare le fichescon l’orario completo dei treni regionali dell’Emilia Romagna nei due giorni interessati dai lavori (per scaricare le fiches orarie clicca QUI).