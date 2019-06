L’ancora da peschereccio ritrovata a Forlì era stata rubata in un giardino

FORLI'. Era stata rubata poco prima l’ancora da peschereccio ritrovata dalla polizia a Forlì in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva notato due persone muoversi con fare sospetto nella zona di Campo di Marte. L’ancora, il cui valore commerciale certamente è assai modesto poiché ormai arrugginita, era stata asportata da un giardino in una casa distante qualche centinaio di metri dal luogo del ritrovamento. I proprietari hanno letto i giornali e hanno subito capito – vista la particolarità della cosa sottratta – che non poteva che essere la loro.