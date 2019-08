Ladro di bici denunciato dalla Polizia di Cesena-Montiano

CESENA. Avevano parcheggiato le loro biciclette all’esterno della piscina, in zona Ippodromo, ma poco dopo non ritrovandole si sono recati dalla Polizia Locale di Cesena-Montiano per denunciarne la scomparsa. Gli agenti, a seguito della segnalazione dei due ragazzi, sono tornati sul luogo del furto per visionare le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Dal controllo è emerso che le due bici sono state rubate da un 23enne italiano residente a Cesena già noto alla Polizia locale. L’autore del furto, intercettato e denunciato a piede libero per furto aggravato, con ogni probabilità ha rivenduto le due biciclette subito dopo averle sottratte ai legittimi proprietari.

