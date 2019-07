RAVENNA. Ladri in azione a Mezzano, razziato l’incasso della Festa della Birra destinato in beneficenza. Il colpo, da diverse migliaia di euro, è stato messo a segno nel corso della notte dai banditi che hanno razziato il denaro dal sedile dell’auto degli organizzatori a cui sono state tagliate le gomme. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

