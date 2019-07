La spiaggia di Riccione patrimonio Unesco: costituita l'associazione

Si è costituita oggi, presso lo studio notarile Seripa di Misano Adriatico, la "ASSOCIAZIONE PER LA CANDIDATURA UNESCO SEDE DI RICCIONE".

L'Associazione ha il Patrocinio del Comune di Riccione e lo scopo principale di promuovere e appoggiare le azioni e la ricerca scientifica - già iniziate dal Comitato Promotore Progetto Identità di Spiaggia di Riccione, con la collaborazione dell'Università di Bologna Centro Studi Avanzati sul Turismo sede di Rimini - attraverso un progetto di ricerca finalizzato ad identificare la pratica sociale e le competenze che costituiscono il patrimonio intangibile della comunità di Riccione.

L'idea è quella di identificare la spiaggia intesa come bene comune di questa comunità, favorendo così il completamento dell'iter di presentazione del dossier di documentazione per la candidatura sulla lista del patrimonio immateriale riconosciuto e tutelato dall'UNESCO.

Si avvia, in tale modo, il percorso di recupero, valorizzazione e innovazione degli usi sociali della spiaggia del Comune di Riccione e delle spiagge della costa emiliano-romagnola, che condividono le stesse caratteristiche identitarie, espresse, da sempre e a tutt'oggi, nell'incontro tra residenti e turisti.

L'Associazione si adopererà, fin da subito, al coinvogimento della comunità locale ed alla auspicabile adesione, anche simbolica, di chiunque voglia sostenerla, cittadinanza, turisti, istituzioni, portatori di interessi, per la promozione e la valorizzazione della cultura del territorio, dell'ospitalità e dell'accoglienza, proprie del sistema turistico balneare riccionese.

I Soci fondatori che hanno contribuito alla fondazione dell'associazione sono: i Signori CASADEI DIEGO, COPIOLI GIANCARLO, RAVAGLIA FAUSTO, VILLA TARCISIO e le Associazioni CONFCOMMERCIO, CNA, CONFARTIGIANATO, FEDERALBERGHI RICCIONE, COOPERATIVA BAGNINI RICCIONE, COOPERATIVA BAGNINI ADRIATICA RICCIONE, CLUB NAUTICO RICCIONE, LEGA NAVALE ITALIANA (DELEGAZIONE DI RICCIONE), CONSULTA DEL PORTO DI RICCIONE e ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE.



Presidente è stato nominato Diego Casadei e Vicepresidenti Fausto Ravaglia e Tarcisio Villa.