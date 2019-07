La nuova spesa di Aldi arriva a Imola

ALDI, multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, porta la sua nuova spesa a Imola. Oggi, in via Selice n°13/A, ha inaugurato un nuovo punto vendita che impiega 12 nuovi collaboratori ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 21:00 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00.

Lo store si sviluppa su oltre 1.000m²di superficie di vendita e l’area esterna, di oltre 4.500m², ospita un parcheggio gratuito con 80 posti auto riservati ai clienti. La struttura è alimentata da un impianto fotovoltaico che eroga una potenza di 48,06 kWp.

Con l’apertura di Imola, ALDI raggiunge quota 10 store in Emilia-Romagna, dove è già operativa a Bologna, Faenza (RA), Ferrara, Fidenza (PR), Mirandola (MO), Piacenza, Forlì (FC), Parma, Carpi (MO). Prosegue così il piano di sviluppo in Italia del brand che conta adesso 65 punti vendita in sei regioni nel Nord Italia.

