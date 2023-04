La nuova elettronica di Paolo Tarsi in scena a Pesaro

Ponendosi alla ricerca di quelli che sono i nuovi confini del suono, Paolo Tarsi ha collaborato per l’etichetta indipendente Anitya Records, per album come A perfect cut in the vacuum, con musicisti di Afterhours, Area, Kraftwerk, Tangerine Dream, Ulan Bator e sessionmen di Coldplay, Radiohead, Brian Eno, David Bowie.

L’affermato compositore, autore e sound designer, attivo tra Italia e Germania, è ora ideatore e promotore della prima edizione della rassegna pesarese Algebra delle lampade, alla chiesa dell’Annunziata e al teatro Sperimentale. Il via nel pomeriggio del 15 aprile con la presentazione del nuovo disco del talentuoso Eugene all’Annunziata, per proseguire poi dalle 21 allo Sperimentale con due eventi in esclusiva nazionale: Tukico, progetto solista della violinista dei Tangerine Dream, Hoshiko Yamane, e a seguire il concerto dell’ex Kraftwerk Fernando Abrantes.

Prestigiosa masterclass il 16 aprile aperta a tutti con Steve Lyon, produttore e ingegnere del suono di Paul McCartney, Depeche Mode e The Cure.

Tarsi, da dove è nata l’idea di questa nuova rassegna?

«È nata all’interno dell’etichetta discografica Anitya Records come sviluppo, mi piace pensare, del mio libro pubblicato nel 2018, da cui riprende il titolo. Per due giorni, grazie alla collaborazione con Amat e Comune di Pesaro, la musica elettronica sarà al centro di vari eventi, in corrispondenza anche con la musica classica, fino ad abbracciare sonorità più avveniristiche tra techno-pop e synthwave».

Quali intenti si è posto?

«L’obiettivo è di promuovere concerti e corsi di alta specializzazione musicale a Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024 e punto di contatto tra Marche ed Emilia-Romagna, facendo rete con gli istituti scolastici e le realtà culturali del territorio, ampliando così l’offerta di turismo culturale. Abbiamo infatti già ricevuto molte prenotazioni ai concerti e alla masterclass anche da fuori regione, a partire dalla vicina Emilia-Romagna, per quella che pensiamo possa essere una proposta raffinata ma allo stesso tempo variegata e inclusiva, in grado di avvicinare un pubblico nuovo che si accosta per la prima volta a questo tipo di musica».

Dove è rivolta ora la sua ricerca musicale?

«Nel mio nuovo disco, di cui sto ultimando le registrazioni proprio in queste settimane, ho voluto portare la sperimentazione sonora proprio all’interno della forma canzone con cui da tempo desideravo confrontarmi più direttamente. E questo grazie anche al supporto di molti musicisti di rilievo con cui sto lavorando, sia italiani sia internazionali, tra cui John Helliwell, sassofonista di Supertramp e Pink Floyd, e l’ex Duran Duran Andy Wickett».

Con il brano Artificial intelligence, scritto con Emil Schult, paroliere dei Kraftwerk e collaboratore di Ryuichi Sakamoto, Tarsi ha reso omaggio al capolavoro dei Kraftwerk Computer world del lontano 1981.

Quanto deve il nuovo mondo della musica al compositore e pianista giapponese recentemente scomparso?

«Sakamoto, insieme alla Yellow Magic Orchestra, è stato uno dei pionieri della musica elettronica popolare. Con loro ha esercitato un’influenza seminale su molti altri musicisti, in particolar modo britannici e new romantic, basti ricordare i Japan di David Sylvian e Steve Jansen, fino alla techno di Detroit. Il brano Rydeen della Ymo inoltre fu molto popolare in Italia negli anni Ottanta come sigla di un quiz televisivo. Per non parlare delle prestigiose colonne sonore firmate o della sua raffinata collaborazione con l’artista Alva Noto. Insomma, Sakamoto ci lascia in dote un contributo decisamente importante e non solo nell’ambito musicale».

Info biglietterie: teatro Sperimentale 0721 387548; chiesa dell’Annunziata 334 3193717