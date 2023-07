La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi al via oggi a Bertinoro

Il nome richiama alla città della Madonnina: ma La milanesiana, la manifestazione ideata e diretta da 24 anni da Elisabetta Sgarbi, porta idee e dibattito in tutta Italia e anche in Romagna: oggi ai Giardini della Rocca di Bertinoro con Pitecus di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d’oro alla Biennale di Venezia del 2018, il 3 luglio in piazza Malatestiana a Longiano in una serata che celebra i 100 anni dalla nascita di Tito Balestra, mentre ci saranno anche appuntamenti a Bagnacavallo, Cervia e Gatteo Mare.

Le tappe romagnole sono uno specchio del festival internazionale dedicato quest’anno ai Ritorni, che da maggio al 27 luglio toccherà 23 città in 7 diverse regioni, con oltre 60 incontri ed eventi e più di 200 ospiti italiani e internazionali in dialogo fra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro, fumetto e altro ancora.

“La milanesiana” che lei ha ideato e che dirige da oltre vent’anni è ormai un fenomeno internazionale: qual è il segreto di questo successo?

«La sua generosità e curiosità – risponde Elisabetta Sgarbi –. Diamo molto a ogni città dove andiamo. Per noi non esiste la provincia: sono tutte città capitali che meritano il massimo impegno nell’offerta di contenuti».

Le scelte della manifestazione sono rivolte in genere a produzioni di artisti e intellettuali noti anche al grande pubblico ma in grado di innescare un dibattito di alto livello.

«Non ritengo di poter educare nessuno. Propongo però le mie passioni, artisti e spettacoli che amo e che voglio condividere con quanto più pubblico possibile. Il senso della cultura è infatti a mio parere un processo di diffusione di cose che si amano in prima persona. Poi ci possono essere passioni più popolari e passioni più elitarie. Si tratta di scegliere e dosare. Ma il principio è condividere ciò che si ama con più persone possibile. E forse questo ha a che fare con qualcosa di educativo: ma verso sé stessi».

In questa prospettiva quali appuntamenti le stanno dando più soddisfazione nella edizione 2023?

«In realtà tutti, nel senso che ciascuno di essi è frutto di una scelta. Semmai ci sono incontri più difficili da costruire perché è più complicato raggiungere un artista. In questo senso è stata eccezionale la presenza del premio Nobel per la pace Maria Ressa, venuta a Milano per la prima volta proprio su nostro invito».

A Bertinoro voi portate “Pitecus” di Rezza e Mastrella che sono stati spesso ospiti a “La milanesiana”.

«Sono due geni, inflessibili e coerenti, e senza nessun deragliamento rispetto alle loro esigenze artistiche. Seguo Antonio Rezza dagli esordi, dalla fine degli anni Novanta, ho pubblicato tutti i suoi libri. Ora sono delle star con il tutto esaurito ovunque, ma la coerenza è costata loro anni di sofferenza. Meritano il successo e i riconoscimenti che hanno. “Pitecus” poi è il loro primo, intramontabile spettacolo, quello cui sono più affezionata».

Info: www.lamilanesiana.eu

Con “Pitecus” di Antonio Rezza e Flavia Mastrella approda oggi a Bertinoro, ai Giardini della Rocca (ore 21) “La milanesiana” ideata da Elisabetta Sgarbi. Realizzato negli anni Novanta «“Pitecus” è uno spettacolo ancora attuale – affermano gli autori – con una struttura circolare: abbiamo pensato fin dall’inizio del resto di fare una ricerca universale che non facesse riferimento alla realtà contingente».

Amara commedia di perdenti, nessuno dei personaggi, autentici megalomani, si salva o suscita pietà e comprensione: senza distinzione di essenza fra caratteri maschili e femminili, che vengono messi in scena nella loro qualità più terrena. La scenografia è frutto dell’esperienza e del lavoro di Flavia Mastrella. Artista figurativa, nel teatro trova un luogo dove i quadri di scena fanno anche da architettura ispirati come sono alla rivisitazione dei Fluxus e dell’arte povera, ma anche all’impatto spiazzante dell’approccio futurista.

Lo spettacolo esamina la paura della morte, della malattia, della solitudine, della diversità, usando la chiave del comico, o meglio dell’ironia, utilizzata per suscitare dibattito, e pensiero critico. «Far rider innanzitutto accorcia la strada dell’empatia, far ridere attraverso un percorso tortuoso porta anzi lo spettatore a vedere la stratificazione che c’è in un determinato linguaggio: e il riso di alto livello è più stratificato del pianto».

Libero. M.T.I.