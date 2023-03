La “Festa delle anime” il 24 e 25 marzo al Galli di Rimini

Un monaco, un accademico, un poeta, un cantautore, un’attrice, due artisti. Sette voci per riflettere sul tema del “trapasso”, ovvero del passaggio dalla vita alla morte. Si chiama Tra la singolare “festa delle anime” in programma il 24 e 25 marzo a Rimini, e di cui sono già comparsi i manifesti in città. L’idea nasce in seno all’Amir, l’unica società pubblica di onoranze funebri riminese, che da quasi 40 anni ha accompagnato molte famiglie in questo delicato momento della vita. Già, perché se la morte è uno dei pochi tabù che resiste, e che la società di oggi con forza cerca di rimuovere, morire resta un fatto ineludibile dell’esistenza. «Abbiamo quindi pensato a un percorso di riflessione che vedrà avvicendarsi diversi personaggi e anche differenti linguaggi – spiega Carlotta Frenquellucci, presidente di Anthea, la società pubblica di servizi in cui Amir confluisce, e che ha ideato i contenuti della due giorni –. Ci saranno dialoghi, lezioni, reading, musica, il fulcro sarà la mostra di due artisti emiliano-romagnoli importanti sulla scena internazionale dell’arte contemporanea: Omar Galliani e Luca Giovagnoli che affronteranno in vario modo il tema del tramandare anche dopo la vita».

Il programma

Il festival avrà il suo avvio venerdì 24 marzo alle 17 nella sala Ressi del teatro Galli in dialogo con padre Guidalberto Bormolini, sacerdote e tanatologo, docente al master Death studies & the end of life dell’Università di Padova. Dopo varie esperienze di vita, e un background sessantottino, ha deciso di dedicarsi all’accompagnamento spirituale dei morenti e alla cura di tutti, prima regola dell’ordine dei Ricostruttori che guida in Toscana. Fu proprio lui che Franco Battiato volle al proprio fianco, saputo del male che non gli avrebbe dato scampo.

A seguire, alle 18 sempre in sala Ressi, arriva l’ex rettore dell’Università di Bologna e latinista Ivano Dionigi, che approfondirà il tema della rimozione della morte per gli antichi partendo dalla famosa Lettera sulla felicità di Epicuro e dall’altrettanto celebre assunto secondo cui «la morte non è nulla per noi», quando ci siamo noi la morte non c’è e, viceversa.

Alle 21 in teatro un altro evento speciale chiude la prima giornata: un dialogo tra le musiche di Cristiano Godano, voce e leader dei Marlene Kuntz, e le poesie di Davide Rondoni sull’eterna contesa fra amore e morte, che a sua volta prende spunto dalla Scrittura, in questo caso biblica: «Perché forte come la morte è l’amore», come recita il Cantico dei cantici.

Sabato si passa all’arte visiva e scenica con l’inaugurazione della mostra, curata dallo stesso Davide Rondoni e dislocata tra il foyer del Galli e la galleria Augeo, di Omar Galliani e Luca Giovagnoli “Padri. I veri avventurieri tra mondi”, accompagnata dalla danza di Alessia Tudda.

A chiudere, alle 18, lo spettacolo in anteprima di Iaia Forte “La straniera”, un reading inedito con brani scelti dall’attrice per l’evento.