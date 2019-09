CERVIA. Ben prima dello start, fissato alle 7.30, il popolo dell'Ironman si è radunato sulla spiaggia di Cervia per la prova degli uomini d'acciaio. In 3mila gli iscritti che all'alba hanno preso parte alla gara di endurance che prevede tre prove massacranti in successione, nuoto, bici e corsa.

Il video della partenza realizzato da Massimo Fiorentini