Kobra "immortala" Senna sui muri dell'autodromo di Imola

IMOLA. Ha preso il via ieri (fino a domenica) la settima edizione di RestArt-Urban Festival, l’appuntamento annuale con arte, musica e rigenerazione urbana dell’Associazione culturale imolese Noi Giovani, che fino a domani sarà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Ospite speciale della giornata di oggi è il brasiliano Eduardo Kobra, uno degli street artist più celebri al mondo, le cui opere hanno costellato le Olimpiadi di Rio 2016 e dove detiene anche il record del più grande murales mai realizzato al mondo: 3mila metri quadrati.

Kobra realizzerà il ritratto del campione di Formula 1 Ayrton Senna sul muro del Museo Checco Costa, proprio a 25 anni dalla sua scomparsa, avvenuta sul circuito imolese. Sarà un’opera di grandi dimensioni e celebrativa: un vero e proprio tributo dall’enorme valore artistico.

Sulle pareti dell’autodromo sta prendendo forma l’opera di Tackle Zero (Reggio Emilia), Etsom (Milano) e Mozone (Rimini): una scomposizione della storia del circuito con la rappresentazione di tutti i momenti salienti e dei volti di personaggi legati a questo spazio: come quello di Enzo Ferrari.

Sulla torretta di Hera all’ingresso dell’autodromo, gli street artist francesi Babs e Neist puntano sulla velocità, con una visione astratta del mondo dei motori.

Al lavoro anche Weik, Mr. Wany, V3rbo, Brome, Zeta e Rash per rappresentare innovazione e tecnologia.

La musica inizierà alle 18 con DJArtu (djset funk, hip hop, chill house), per proseguire alle 20 con le Frequenze di Tesla, (pop rock sperimentale) e alle 21 con Nava (sperimentale, elettronica persiana). Alle 22 saliranno sul palco i Sick Tamburo (nati dall’esperienza Prozac+) uno dei gruppi alternative rock più interessanti del panorama italiano. E dalle 24 dj set con Mr. Sox.