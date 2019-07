Jova beach party a Rimini, ecco dove parcheggiare

RIMINI. In vista dello Jova beach party di mercoledì a Rimini ecco dove parcheggiare. Le aree individuate per le autovetture sono in prossimità dei locali Samsara, ex Hakuna Matata, a fianco dell’ex Yellow e nell’area tra viale Vercelli e la SS16. Per i motorini in piazzale Deledda e in piazzale Cassola (zona ponte di legno Spontricciolo). Verranno comunque garantiti gli accessi alle attività economiche di viale D’Annunzio nel tratto interessato dal divieto di circolazione