Jova Beach Party a Rimini: come arrivare, parcheggi, divieti

RIMINI. In occasione della manifestazione del Jova Beach Party di mercoledì 10 luglio sulla spiaggia di Rimini, dalle 7 del mattino alla stessa ora di giovedì 11 sarà disposta la chiusura al traffico veicolare di via Cavalieri di Vittorio Veneto, sia della carreggiata lato Ravenna nel tratto dalla Via Marconi al Viale Principe di Piemonte, che in quello Ancona nel tratto da via Mosca a Via principe di Piemonte. Interdetta alla circolazione anche viale Principe di Piemonte (Lungomare) dalla via Pescara al confine con il comune di Riccione. Si fa presente che le strade interdette al traffico saranno chiuse anche alle biciclette.



Come raggiungere il Jova Beach Party

Per chi arriva in treno alla stazione di Rimini prendere l’autobus della linea 11 che a seguito delle modifiche della viabilità effettua il percorso ordinario zona mare in direzione Riccione fino alla fermata 20; poi gli utenti diretti a Marebello e Miramare (zona dell'evento), dal Bus Stop 21 al Bus Stop 31 dovranno scendere alla fermata provvisoria posta in via Firenze e recarsi alla fermata 21 dove dalle 7 alle 20 verrà attivata una navetta come servizio integrativo con frequenza ogni 12 minuti. Per raggiungere il luogo dell'evento scendere quindi alla fermata 31. Chi dalla stazione deve procedere verso Riccione potrà restare a bordo del bus 11, ma non verrà percorsa la litoranea. Per il rientro i partecipanti al concerto potranno utilizzare la linea 11 che sarà potenziata.

La linea transiterà da Riccione sul lungomare solo fino alla fermata 37, poi transiterà sulla parallela a monte (prime fermate utili per l'uscita dal concerto sulle vie interne dopo la ferrovia: via Pullè o via Losanna). Prima fermata utile sul Lungomare verso Rimini sarà la 20. All'uscita del concerto saranno disposti avvisi alle fermate bus.

Per chi arriva in auto da nord uscita Rimini sud, parcheggi autorizzati:

Aeroporto - ss.16

Fiabilandia - Via Gerolamo Cardano

Altro Mondo Studios – Via Flaminia 358

Novarese 2/ Donati - Viale Cavalieri di Vittorio Veneto

Camping Maximum 2 – Via Marconi

Per chi arriva in scooter e in bici:

Parcheggio ex mercato Miramare – via Pescara

Per chi arriva in auto da sud uscita Riccione, parcheggi autorizzati:

Forti Bianchini – Via Pullè

Hakuna Matata - via d’Annunzio 166

Marano 1 - Via D’annunzio 100

Per chi arriva in scooter e in bici:

Piazza Deledda, Piazzale Cassola

Ingressi evento

Per chi viene da Rimini presso Colonia Novarese viale Cavalieri di Vittorio Veneto

Per chi viene da Riccione ingresso in viale d’Annunzio e tratto a piedi verso Viale Principe di Piemonte

Apertura porte ore 14, inizio show ore 16

Si entrerà all'evento solo dopo aver superato tutti i controlli di sicurezza.

Non si potranno portare: borse, zaini con più di 15 litri di capienza, caschi, valigie, spray (esclusi piccoli antizanzare o creme solari), borracce, thermos, bottiglie di vetro e lattine, bevande alcoliche. Ogni utente può entrare con una bottiglietta di acqua da mezzo litro senza tappo e per acquistare cibo e bevande occorre ritirare i 'token' alle casse interne ed esterne.

All'interno del villaggio, infatti, con normale moneta è possibile acquistare solo acqua e merchandising.

Vietati anche bastoni per selfie, trepiedi, ombrelli e ombrelloni, Ipad e tablet, macchine fotografiche professionali, powerbank. Sarà disponibile uno stand per ricaricare i cellulari.

Divieto anche di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, così come il consumo e l'abbandono del vetro, nella zona tra la statale 16 e l'arenile.

Divieto di balneazione a partire dalle ore 20,30

La navigazione sarà vietata entro i 500 metri dalla riva.