Isola delle Rose, ecco le foto dal set del film a Malta

RIMINI. Ecco le prime foto dal set del film "L’incredibile storia dell’Isola delle Rose", diretto dal salernitano Sydney Sibilia, sceneggiato dallo stesso regista con Francesca Manieri e tratto dalla storia vera di Giorgio Rosa e dello Stato indipendente che fondò nel 1968 al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali. Le riprese sono cominciate il 16 settembre, e stanno continuando in questo momento a Malta, prima di arrivare a Bologna e a Rimini.

Matilda De Angelis con Elio Germano CREDIT Simone Florena Netflix

Dopo il successo della saga di "Smetto quando voglio", Sibilia affronta una nuova sfida con un film-evento realizzato grazie ad una co-produzione internazionale. "L’Incredibile storia dell’Isola delle Rose" è infatti un film originale Netflix prodotto da Groenlandia. Il protagonista Giorgio Rosa è un Elio Germano dall'insolito accento bolognese, affiancato da Matilda De Angelis, Fabrizio Bentivoglio, Luca Zingaretti, François Cluzet ("Quasi amici"), Tom Wlaschiha ("Game of Thrones", "Rush"), Leonardo Lidi, Alberto Astorri, Violetta Zironi, Fabrizio Rongione, Andrea Pennacchi. "Con Netflix - ha detto il produttore Matteo Rovere - abbiamo garanzia di qualità e diffusione internazionale. Possiamo parlare al mondo, certi che il mondo si riconoscerà in questa storia tutta italiana, e ne sarà conquistato”. Il film, che ha un budget superiore agli 8 milioni di euro e che sarà pronto tra circa un anno (autunno 2020), verrà distribuito in 190 Paesi. "Prima di girare ho pensato molto a Corto Maltese" ha dichiarato il regista. Il cui autore Hugo Pratt, guarda caso, nacque proprio a Rimini.

Il regista Sydney Sibilia

La ricostruzione della piattaforma riminese CREDIT Simone Florena Netflix

Un momento delle riprese CREDIT Duccio Giordano Netflix

CREDIT Simone Florena Netflix