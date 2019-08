Ironman di triathlon, coinvolta anche Forlì

FORLI'. L'Ironman Italy Emilia-Romagna, tappa di un circuito internazionale di triathlon che si sta qualificando fra i maggiori appuntamenti sportivi mondiali, in programma nel weekend del 21 e 22 settembre quest'anno vedrà impegnato anche il Comune di Forlì che metterà a disposizione personale e logistica per contribuire alla riuscita di questa importante iniziativa. La corsa farà come sempre tappa a Cervia, ma il vicesindaco Daniele Mezzacapo, che ha partecipato all'incontro del Comitato organizzatore fa capire che l'inclusione di Forlì potrebbe permettere di ridisegnare e qualificare ulteriormente il circuito.



Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: