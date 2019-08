Investito sulle strisce a Rimini, grave 45enne portato al Bufalini

RIMINI. Pedone investito oggi pomeriggio in via Graziani, nei pressi della stazione. Un 45enne stava attraversando sulle strisce pedonali, verso le 14.15, quando è stato investito da una Jeep Renegade che stava transitando in direzione mare. Dai primi accertamenti della polizia municipale sembra che l'automobilista non si sia accorto del pedone: l'urto ha provocato un volo dell'uomo di diversi metri che è caduto sull'asfalto battendo la testa.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzare il ferito e poi, a causa delle gravi lesioni riportate, lo hanno trasportato all'eliporto dell'Infermi per poi trasferirlo in elicottero al Bufalini di Cesena. Via Graziani, per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi di rito, è stata temporaneamente chiusa dalla municipale.

