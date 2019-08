Investe e uccide un giovane, caccia al pirata a Cervia

Caccia al pirata della strada che questa notte avrebbe investito un ragazzo di 25 anni poi morto in seguito allo scontro avvenuto poco dopo le 3 di notte in via Malva Sud a Cervia. I carabinieri stanno interrogando in queste ore alcune persone legate alla proprietà e all'utilizzo di una Fiat 500 rossa. Stando a una prima ricostruzione sembra che la persona alla guida dopo il terribile impatto abbia proseguito per circa mezzo km la sua corsa prima di scendere dall'auto per disincastrare il velocipede rimasto sotto la vettura, senza accertarsi delle condizioni del giovane ferito. Quando il 118 è arrivato sul posto per il ragazzo non c'era nulla da fare.



Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: