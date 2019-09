Invasione di campo in Cesena-Hellas Verona , gli ultras in tribunale

CESENA. Prima udienza davanti al giudice Marco De Leva per i dieci tifosi del Cesena a processo per l’invasione di campo all’ultima partita del campionato di Serie B del 2017 contro il Verona. Sei ultras bianconeri hanno chiesto la messa alla prova mentre per gli altri il processo proseguirà con rito ordinario; a inizio anno il ritorno in aula. I fatti risalgono al maggio di due anni fa quando al Manuzzi scese l’Hellas a cui mancava un solo punto per conquistare la promozione in serie A.

