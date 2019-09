Invasione di campo all'ultima gara di B del Cesena, in 14 a processo

CESENA. Per l'invasione di campo al termine dell'ultima partita del vecchio Ac Cesena in serie B nel 2017 contro l'Hellas Verona, dieci ultras del Cesena e quattro veneti finiranno a processo.

