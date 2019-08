Incidente tra due moto a Cesena, muore un ragazzo di 15 anni - VIDEO

CESENA. Grave incidente stradale a Sant'Egidio di Cesena in via Cervese all’altezza del civico 1165 dove nel pomeriggio di oggi si sono scontrate due moto. Tre le persone coinvolte, due rialzatesi poco dopo mentre un terzo giovane, di soli 15 anni, è morto. Sul posto, oltre al 118, intervenuto con ambulanze e medicalizzata, si sono portati anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi e l’accertamento della dinamica.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: