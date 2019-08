Incidente sul lavoro a Rimini: operaio schiacciato da un camion

RIMINI. Grande paura oggi pomeriggio in via San Lorenzo in Correggiano a Rimini. Un operaio è rimasto incastrato sotto a un camion che si era improvvisamente rovesciato su un fianco. Sul posto sono arrivati i soccorsi e l'uomo è stato estratto da sotto il cassone del camion grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente è sempre rimasto cosciente ma è stato comunque trasportato al Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre al 118 e vigili del fuoco, sono intervenuti anche carabinieri e polizia per indagare sull'incidente sul lavoro.

