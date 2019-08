Incidente nella notte in A14 vicino allo svincolo di Cesena, 3 feriti

CESENA. Ancora un incidente stradale in autostrada. A poche ore da quello avvenuto nel tratto forlivese di ieri pomeriggio, poco dopo mezzanotte in prossimità dello svincolo di Cesena si sono scontrate due vetture. Il bilancio è di tre feriti, un 28enne in modo più serio, una 25enne e un 60enne con lesioni di media gravità. Soccorsi dal 118, sono stati portati al Bufalini.