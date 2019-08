Incidente nel tratto forlivese della A14, quattro feriti

FORLI'. Spaventosa carambola nel tratto forlivese della A14. Il bilancio è di quattro feriti. A innescare l’incidente, avvenuto poco dopo le 16 lungo la corsia nord, è stato il conducente di un autoarticolato che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, ha tamponato una monovolume Mercedes facendola ribaltare su un fianco; la vettura, finita nella corsia di sorpasso, è stata poi centrata da un’altra macchina proveniente alle sue spalle. Ad avere la peggio è stato il conducente del Mercedes, un cinese di 60 anni di Guidonia, portato dall’elimedica del 118 al Bufalini di Cesena. Lesioni lievi invece per i tre occupanti della Dacia che l’ha urtata condotta da una 38enne di Erice, in provincia di Trapani. Illeso l’autotrasportatore.

Pesanti anche le ripercussioni sul traffico. Oltre alla corsia nord, bloccata per l’incidente, per consentire all’elicottero di caricare il ferito più grave è stata chiusa anche la corsia sud.