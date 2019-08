Incidente in A14 tra Cesena Nord e Forlì, muore 20enne di Bologna

CESENA. Schianto mortale in autostrada stamane sulla A14 in direzione di Bologna nel tratto tra il casello di Cesena Nord e quello di Forlì. L'incidente si è verificato poco prima delle 7. Coinvolta un'auto con a bordo due giovani che ha sbandato all'improvviso finendo contro il new jersey: uno di loro, un 20enne di San Lazzaro di Savena che viaggiava come passeggero, è deceduto, l'altro invece, il 21enne alla guida della vettura, è rimasto ferito.

Stando ai primi rilievi da parte della Polizia stradale non risulterebbero coinvolti altri veicoli; particolare che lascia propendere, tra le varie ipotesi all'origine della sciagura, anche quella di un probabile colpo di sonno. Nella vettura è stato ritrovato il tagliando autostradale di ingresso al casello di Riccione prelevato poco prima.

Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco. Pesanti i disagi per il traffico.