Incidente mortale in A14 a Cesena, i due morti erano nudi in auto

CESENA. Sono stati trovati entrambi nudi in auto dai soccorritori il 28enne e la 37enne di origini albanesi (il primo residente a Imola, lei a Galeata) morti nelle prime ore di ieri nel terribile incidente avvenuto in autostrada tra i caselli di Valle del Rubicone e Cesena quando la loro Clio di traverso sull’A14 è stata centrata da una Passat di turisti italo-svizzeri che procedeva in direzione di Bologna. Un dettaglio su cui sono in corso accertamenti da parte della Polizia stradale che sta cercando di verificare se il particolare possa avere collegamenti con la dinamica dell’accaduto.

