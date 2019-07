Schianto mortale a Savignano: la vittima è un motociclista

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Tragedia a Fiumicino di Savignano in via Rubicone. Un giovane ha perso la vita dopo essersi scontrato contro un'auto mentre era in sella a uno scooter. Lo schianto è avvenuto alle 17.45 circa. Il motociclista stava viaggiando in direzione monte quando ha urtato l'auto, che arrivava dalla direzione opposta, in un tratto in cui la strada curva.

La dinamica esatta è ora al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi. Sul posto è arrivato anche il 118 ma i tentativi di soccorso sono stati purtroppo inutili.