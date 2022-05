Incidente aereo in Puglia, muoiono due coniugi di Ravenna

Due coniugi originari di Ravenna sono morti in un incidente aereo avvenuto nella mattinata nelle campagne di Trani, in Puglia. La coppia si trovava a bordo di un ultraleggero, precipitato nella zona di Contrada Casalicchio. Nello stesso frangente un altro ultraleggero ha compiuto un atterraggio di emergenza a poca distanza, in un’area sterrata nei pressi del casello autostradale di Trani. Soccorso il pilota, portato all’ospedale di Andria dove è stato ricoverato non in pericolo di vita.

Le cause e la dinamica dell’incidente sono oggetto delle indagini della polizia di Stato, intervenuta con la Scientifica e coordinata dalla procura di Trani, con il sostituto procuratore Francesco Tosto. Stando a quanto finora trapelato sembra che i due veivoli si siano scontrati. Erano decollati entrambi da Macerone, nella zona di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, per dirigersi in Salento.