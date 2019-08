Incidente a Pennabilli, quattro feriti nello scontro tra due auto

PENNABILLI. Grave incidente stamane verso le 8.30 a Pennabilli, lungo la strada che porta in Carpegna, all'altezza d via dei Tigli. Quattro le persone ferite portate in ospedale, le più gravi i due anziani che viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che sono state portati all'ospedale Bufalini di Cesena. Gli altri due feriti in modo meno grave, una coppia di giovani a bordo di una Golf, sono stati portati all'ospedale Infermi di Rimini. Si è trattato di uno scontro frontale tra le due auto che viaggiavano in direzione opposta, sulle cui cause indagano i carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari su quattro ambulanze e ai vigili del fuoco, che hanno dovuto estratte i feriti dalle lamiere.

