Incidente a Pennabilli, è morto uno dei feriti

Non ce l'ha fatta uno dei due gravi feriti del tremendo scontro frontale tra due auto avvenuto questa mattina alle 8.30 lungo la strada che nel territorio del comune di Pennabilli porta in Carpegna. La vittima è l'80enne Giovanni Battisti Dottorini, pensionato, morto in ospedale dopo il trasporto d’urgenza. A bordo di un modello vecchio di Fiat Punto viaggiava assieme alla moglie 75enne (ancora ricoverata in Rianimazione): i due si sono scontrati con una Golf Volkswagen, con dentro un ragazzo e una ragazza di circa 30 anni, che procedeva in senso opposto.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: