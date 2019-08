Incidente a Cesenatico, il morto avrebbe compiuto 20 anni mercoledì

CESENATICO. Avrebbe compiuto 20 anni mercoledì prossimo Ledio Cerriku, il ragazzo di origini albanesi morto stamane in scooter in un incidente stradale avvenuto a Valverde di Cesenatico in seguito allo scontro con un furgone impegnato in una manovra. Il giovane, che lavorava come aiuto cuoco nel Cervese dove aveva vissuto fino a qualche tempo fa, abitava col fratello a poca distanza dal punto in cui è avvenuta la tragedia.

