CESENATICO. Una manciata di minuti prima della mezzanotte un incidente tra uno scooter ed una vettura avvenuto all'intersezione tra via Tiziano e via Canova ha gravemente ferito un 21enne. Le cause e le motivazioni dell'impatto sono ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi di legge del sinistro. Il giovane in ambulanza è stato trasferito al Bufalini di Cesena, ricoverato in condizioni critiche ed i prognosi riservata.