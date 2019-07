Incidente a Cesena: morti 4 giovani in via Dismano - VIDEO

CESENA. Alba di sangue in via Dismano a S. Andrea in Bagnolo. Quattro tra giovani e giovanissimi sono morti in un incidente stradale avvenuto all'altezza di civico 7813. La Seat su cui viaggiavano ha sbandato percorrendo la strada in direzione Cesena.

L'auto è finita nel fossato di destra sbattendo contro la spalla di cemento dello stesso.

Per i 4 occupanti non c'è stato scampo. Il 118 intervenuto in forze assieme ai vigili del fuoco ai carabinieri di Cesena ed alla stradale di Forlì, non ha potuto far altro se non constatare il decesso degli occupanti del veicolo. Erano le 6: le operazioni di rimozione delle salme sono ancora in corso così come l'identificazione di tutti e 4 i giovani morti nell'impatto. Si tratterebbe di residenti a Forlì, almeno lo è l'autista (35 anni) ma tra i deceduti sempre residenti a Forlì c'è anche un 19enne. Uno invece è minorenne.