Inchiesta Autorità portuale, a Ravenna torna il Commissario Ferrecchi

RAVENNA. Paolo Ferrecchi torna, da commissario, alla guida dell'Autorità di Sistema portuale di Ravenna. La nomina, ufficializzata oggi da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, segue quella del 14 settembre scorso, dopo la prima sospensione da parte della Procura della Repubblica dei vertici dell'Ente: il presidente Daniele Rossi, il segretario generale Paolo Ferrandino e il dirigente tecnico Fabio Maletti. Il provvedimento preso per l'inchiesta sul parziale affondamento nel canale Piomboni del relitto Berkan B con ipotesi di reato di inquinamento ambientale, abuso e omissione di atti d'ufficio, era poi venuto meno per un vizio di forma. Ma poi è stato riconfermato in seguito agli interrogatori di garanzia. Con la temporanea sospensione dell'interdizione di Rossi, Ferrandino e Maletti era venuta meno anche la nomina di Ferrecchi, che ora invece torna attivo sul Candiano.

