Incendio in un capannone a Rimini, salva una famiglia

Incendio in un capannone in via Maria Giudice, zona Villaggio Primo Maggio, dove i vigili del fuoco sono arrivati alle 9 con cinque automezzi e quindici uomini. Un intervento durato ore per spegnere le fiamme che hanno avvolto la struttura in cui si lavorano pellami. Sopra è stata evacuata una abitazione con cinque persone di nazionalità cinese, tre adulti e due bambini, che per fortuna sono rimasti incolumi nonostante il rogo sia divampato in breve tempo. A rendere ancora più complicato l'intervento anche la presenza di rifiuti speciali e bombole di gpl, che però non sono esplose. Al fine di accertare le cause è intervenuto il Niat (Nucleo investigativo antincendio territoriale) della Direzione regionale dei vigili del fuoco dell'Emilia Romagna. Sul posto anche la polizia.

