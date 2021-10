Incendio in cucina a San Marco, anziana ustionata al volto

Un’anziana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Bufalini” con gravi ustioni riportate al volto in seguito a un incendio divampato all’interno dell’abitazione in cui viveva, in via Chiesa a San Marco. La donna, ultranovantenne, è stata soccorsa intorno alle 13.30, quando al 118 è arrivata la richiesta d’intervento. Immediata la segnalazione anche al personale dei vigili del fuoco, il cui supporto è stato fondamentale per portarla all’esterno dell’immobile e affidarla alle cure del personale sanitario, che ha caricato la paziente a bordo dell’elicottero di Romagna soccorso pronto per il decollo verso il centro “grandi ustionati” di Cesena.

Stando a quanto finora emerso, l’incendio sarebbe divampato dalla cucina, proprio all’ora di pranzo. Le cause sono attualmente al vaglio del personale del 115, intervenuto con due squadre, una delle quali a bordo dell’autobotte, il cui supporto è stato annullato una volta verificato che la situazione era sotto controllo. Pur contenute, le fiamme hanno reso necessaria l’evacuazione di tutto l’edifico, intestato alla figlia dell’anziana.