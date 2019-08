Incendio Faenza, cittadini preoccupati. Odore sentito anche al mare

FAENZA. E’ proseguito per tutta la notte l’intervento di vigili del fuoco per domare l’incendio divampato ieri alla Lotras di Faenza. Un lavoro non ancora concluso nonostante al momento il rogo sia sotto controllo, mentre cresce l’allarme tra la cittadinanza per i possibili risvolti ambientali e sulla salute. I campionamenti finora effettuati da Arpae non hanno evidenziato livelli di inquinanti oltre la soglia ma i dati relativi a metalli pesanti e diossine saranno disponibili solo lunedì. La nube provocata dall’incendio continua a far paura senza considerare che l’odore di bruciato è stato avvertito non solo nel Lughese e nell’Imolese ma anche a Ravenna, persino sul litorale.

