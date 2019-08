Inaugurazione (con critiche) delle difese marine a Lido di Classe

LIDO DI CLASSE. Inaugurato a Lido di Classe, in via Cadamosto, dietro al bagno Venere, il nuovo sistema di difesa dell'abitato dall'ingressione marina realizzato dal Comune con un investimento di 700mila euro (fondi Eni). Sono così stati realizzati muretti a protezione del paese, ridefinita la quota sommitale dell’argine esistente e realizzate dune artificiali e passerelle in legno. Al taglio del nastro però non sono mancate critiche e contestazioni.

