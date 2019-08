In moto semina panico tra la gente sul porto canale di Cesenatico

CESENATICO. Ha effettuato un slalom in sella a una moto di grossa cilindrata durante la passeggiata serale nell’area pedonale del porto canale di Cesenatico il motociclista fermato dalla Polizia locale. Il personale in divisa, in servizio nei giorni scorsi proprio in quella zona, hanno notato l’uomo procedere a zig zag facendosi largo tra la folla impaurita e urlante.

Quando si è fermato togliendosi il casco per parlare con un altro giovane lo hanno avvicinato ma alla richiesta di documenti è andato su tutte le furie ripartendo a tutta velocità tra la folla.

Attraverso il numero di targa del motoveicolo e al fatto che il centauro (un 30enne di origini albanesi, residente fuori zona) fosse stato visto in faccia dagli agenti, si è proceduto con una segnalazione dell’accaduto all’autorità giudiziaria.

