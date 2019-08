In fuga dagli zombie nel labirinto tra il mais di Savio

SAVIO. Torna l’appuntamento horror al Labirinto Dedalo. Domani, infatti, per il quarto anno consecutivo in collaborazione con Elisabetta Pennacchio e il suo gruppo Streets Of Undead, si svolgerà la Notte Zombie 2019, una serata di paura tra le pannocchie nel labirinto tra il mais più grande d’Europa al confine tra Cervia e Milano Marittima dove si correrà il rischio di incontrare morti viventi, mostri e creature strane lungo il percorso. Domenica invece è in programma la “Reunion Country 2019”, raduno di gruppi del settore che si esibiranno nella pedana delle balle di fieno con le coreografie del pluripremiato Stefano Civa. Tutto avrà inizio alle 18,30 ed entrerà nel vivo alle 21,15 con l’esibizione dei Cadillac Ranch.

