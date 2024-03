Zaki cittadino onorario di Imola come Assange. Oggi la cerimonia a teatro. «Questa città è fulcro dei diritti umani»

Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato nel febbraio 2020 mentre stava tornando a casa e detenuto per 670 giorni in Egitto diventa cittadino onorario di Imola. Accusato di minaccia alla sicurezza nazionale, sovversione, diffusione di false notizie, incitamento alle proteste illegali e propaganda per il terrorismo dopo alcuni post scritti su Facebook e una tesi di laurea sull’omosessualità, nel luglio scorso ha ottenuto la grazia concessa dal presidente Abdel Fatah al-Sisi. La consegna della cittadinanza onoraria avverrà direttamente dalle mani del sindaco Marco Panieri durante la cerimonia che si svolgerà venerdì 15 marzo 2024, dalle 18, al teatro Stignani. Zaki dialogherà poi con la sua professoressa dell’Università di Bologna Rita Monticelli con la quale parlerà del suo libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia” (La nave di Teseo).

Un’altra persona che sta vivendo ancora oggi una condizione simile a quella che ha vissuto lei è il giornalista Julian Assange. Anche lui di recente ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Imola. Se potesse parlargli cosa gli direbbe?

«Conosco il caso di Assange e penso spesso a lui. Così come a Ilaria Salis, a molti altri casi in tutto il mondo. Penso alle donne in Iran, penserò sempre a ognuno di loro. E ho accolto con grande gratitudine la decisione di Imola di conferirgli la cittadinanza onoraria. È davvero un grande gesto da parte della vostra città essere al fianco dei ricercatori e di chi sostiene i diritti umani e che per questo vengono imprigionati per la loro opinione e a causa del loro attivismo. Apprezzo moltissimo questa presa di posizione».

