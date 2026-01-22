Turismo a Imola: in 5 anni le strutture ricettive sono cresciute del 259%

Imola conferma il proprio percorso di crescita come destinazione turistica attrattiva e dinamica. I dati presentati ieri mercoledì 21 gennaio 2026 al Tavolo Turismo hanno evidenziato i risultati positivi degli ultimi cinque anni. Sono intervenuti: Marco Panieri, sindaco di Imola; Elena Penazzi, assessora al Turismo e ai grandi eventi; Pierangelo Raffini, assessore al Centro storico; Giacomo Gambi, assessore alla Cultura; Pietro Benvenuti, direttore Autodromo; Gianfranco Montanari, presidente della società di promozione turistica IF-Imola Faenza.

Dal 2020 al 2025 il numero delle strutture ricettive è cresciuto del 259%, passando da 95 a oltre 340 unità, con un forte incremento di Bed and breakfast e strutture extralberghiere. Oggi a Imola le strutture ricettive sono 324 (13 strutture alberghiere, 61 in forma imprenditoriale come Cav e affittacamere, 7 agriturismi, due case per ferie, 98 b&b e 143 strutture non imprenditoriali). I pernottamenti sono aumentati del 15,5% dal 2020, con una crescita di più del 16% nel 2025 (dato aggiornato a ottobre) rispetto al 2024.

Un segnale concreto arriva anche dall’imposta di soggiorno. In attesa dei dati definitivi di dicembre 2025, i dati a disposizione indicano che nel confronto semestrale l’imposta passa da 112.281 euro del 2019 a 209.967 euro nel 2025. Risorse interamente reinvestite per migliorare servizi, promozione e qualità dell’offerta, a partire dal sistema IAT, fino agli eventi culturali e le nuove opportunità legate alla Music Park Arena, che inaugurerà con il concerto di Cesare Cremonini il 13 giugno 2026.