Tornano i fuochi di mezzanotte per salutare il nuovo anno

Nel prato davanti alla Rocca la festa comincerà alle 23.30 con il dj set, poi alle 24 i torrioni del maniero sforzesco si accenderanno come succedeva prima del Covid. Uno spettacolo pirotecnico e musicale che durerà una ventina di minuti, per assistere al quale però occorrerà adeguarsi all’ordinanza emanata ad hoc con la quale l’amministrazione comunale vieta lo scoppio di petardi e fuochi per le vie del centro. Questo in virtù della fitta presenza di persone prevista per assistere alla festa, anche pirotecnica, ma gestita da professionisti, all’aperto. Motivo per cui la stessa ordinanza vieta anche l’introduzione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in lattine, in sostanza non portate da casa la bottiglia di spumante per brindare ai piedi della Rocca perché c’è anche una multa che va da 50 a 300 euro, nonché l’utilizzo di droni, di qualsiasi tipo e peso, e lanterne volanti, l’utilizzo di strumenti di autodifesa che nebulizzano qualsiasi principio attivo.

«Il ritorno della festa alla Rocca segna la volontà da parte dell’Amministrazione di recuperare momenti di socialità e gioia condivisa, in particolare rivolti alle famiglie e ai giovani. Lo spettacolo si intitola Dream, un sogno di pace e vuole essere un inno alla pace tra i popoli e di condanna della guerra. Oltre all’evento pirotecnico, con protagonisti fuochi, musica e luci, saranno svolte altre iniziative collaterali, pensiamo in particolare alla danza, promosse dall’assessorato alla Cultura e da svariate associazioni del territorio. L’invito che rivolgiamo a tutti è quello di vivere i nostri luoghi più identitari e il nostro centro storico, cogliendo le occasioni proposte per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri e accogliere insieme il nuovo anno», commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi.

Castel San Pietro

Anche a Castel San Pietro Terme l’arrivo del 2024 sarà salutato con i fuochi d’artificio che prenderanno il via nel Parco Lungo Sillaro allo scoccare della mezzanotte di domenica 31 dicembre. Nell’attesa si potrà trascorrere una divertente serata di San Silvestro in compagnia al Cassero Teatro Comunale con lo spettacolo “Ride bene chi ride l’ultimo”. Dalle ore 21,30 si alterneranno sul palco i comici Francesco Damiano, Enrico Zambianchi e Andrea Vicari, con la conduzione affidata a Marco Dondarini. Al termine dello spettacolo, alle ore 23.30 circa, tutti in piazza XX Settembre per un momento augurale con il sindaco Fausto Tinti, organizzato dalla Pro Loco di Castel San Pietro Terme con la collaborazione dei volontari del Gruppo Alpini che distribuiranno vin brulè e panettone. Poi ci si sposterà in via Carducci, dove si potrà ammirare lo spettacolo pirotecnico.

A Castel San Pietro, invece, come negli anni scorsi, un’ordinanza firmata dal sindaco Fausto Tinti vieta in tutto il territorio del comune l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti della notte di San Silvestro, in particolare dalle 19 del 31 dicembre stesso fino alle ore 7 del 1° gennaio. Obiettivo garantire la pubblica sicurezza e incolumità, e limitare il più possibile rumori molesti, causa di forte disagio ai cittadini e notevole stress agli animali «Ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che a causa di questa usanza subiscono infortuni di varia natura e gravità – si sottolinea nell’ordinanza -. Tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata nella contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall’uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre agli effetti traumatici agli animali d’affezione a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano. Inoltre il lancio di petardi e similari può determinare anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti». Quindi stop a tutti gli “artifici”, eccetto gli articoli pirotecnici a basso rischio e a basso livello di rumorosità di categoria F1 e F2 da utilizzarsi esclusivamente su aree private, vietatissimo su suolo pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico. La polizia locale castellana e le altre forze di polizia sono espressamente incaricate di far osservare l’ordinanza.