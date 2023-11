Studentesse e studenti nelle scuole superiori imolesi contro la violenza sulle donne

Altro che minuto di silenzio. Le studentesse e al loro fianco anche gli studenti imolesi ieri hanno gridato. Hanno dato voce alla loro rabbia, hanno pronunciato fra le mura delle loro scuole un sonoro “basta” alle violenze contro le donne e le ragazze come loro, stufe di avere paura. A interpretare la richiesta di molte studentesse arrabbiate per la circolare ministeriale che suggeriva per la giornata di ieri alle scuole italiane “un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin”, uccisa dall’ex compagno è stata la collettiva Isterica che già aveva organizzato domenica sera, fra le prime a mobilitarsi, una manifestazione che in poche ore aveva radunato circa 250 persone.

La lettera ai dirigenti

Così, la stessa collettiva ha preso carta e penna e fra la notte di lunedì e ieri mattina ha scritto ai presidi di medie e superiori imolesi e della Bassa Romagna. «Molte ragazze del territorio, tra cui diverse studentesse dei vostri istituti, ci hanno contattate per segnalare come questo invito ministeriale abbia aumentato ulteriormente la loro rabbia e frustrazione per quello che sta succedendo – è la lettera di Isterica –. Riteniamo che il suddetto minuto di silenzio non solo vada contro a quella che è stata la chiara volontà espressa dalla famiglia Cecchettin, ma che sia anche un gesto fortemente ipocrita. Il femminicidio è l’espressione più acuta della cultura patriarcale che permea ogni aspetto della nostra società e se davvero si vuole restituire memoria e dignità alle vittime lo si deve fare prendendo parola su questo fenomeno, non stando in silenzio. Per questo motivo vi invitiamo a sfruttare quel minuto non per fare silenzio, ma per condividere riflessioni informate».

La risposta

Dai dirigenti non sono arrivate mail di risposta alla collettiva, ma sono arrivati i fatti e tanti video, condivisi da molti sui social, in particolare dal liceo classico, scientifico, linguistico. Le ragazze, e i ragazzi, si sono radunati nei corridoi prima delle lezioni o alla ricreazione, hanno letto le frasi che riecheggiano in questi giorni nei cortei e che riprendono le parole della sorella di Giulia Cecchettin. «Se domani sono io bruciate tutto, se domani sono io voglio essere l’ultima», dicono le ragazze e i ragazzi, qualcuno si commuove, qualcuno applaude. Sono unite e uniti. Ora il lavoro da fare resta ancora molto. Nella chiosa della lettera la collettiva Isterica faceva la sua proposta: «Ci auguriamo che le scuole si impegnino attivamente in percorsi di educazione sessuale e all’affettività in ottica femminista e che in questo senso prevedano formazione non solo per studentesse e studenti, ma anche per i docenti». Per il 25 stanno organizzando un gruppo che da Imola si unisca alle attiviste di Bologna per la grande manifestazione di Roma.