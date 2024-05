Salvini: «Non voglio rinunciare a Imola» VIDEO

IMOLA. Il ministro Matteo Salvini è arrivato a Imola accolto dal sindaco Marco Panieri: «Bisogna che l’Italia mantenga due gran premi di Formula uno. Senza Imola e Monza la Formula uno non sarebbe la stessa cosa. Ci lavoriamo. Intanto noi ci abbiamo messo il nostro impegno facendo in modo che le persone potessero arrivarci in macchina e anche in treno. Anche l’impegno economico ne vale assolutamente la pena».

È un indotto economico pazzesco prima di rinunciarci bisogna pensarci diciottomila volte. Io sicuramente non mi arrendo, non voglio neanche pensarci a rinunciare a Imola.