Ruba abiti sportivi per 500 euro al negozio di articoli sportivi all’outlet di Castel Guelfo, scatta l’arresto

I Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo, insieme ai Carabinieri della Tenenza di Medicina, hanno arrestato il presunto responsabile di un furto aggravato commesso ai danni del centro commerciale The Style Outlet. Si tratta di un 39enne rumeno, arrestato dai Carabinieri, su segnalazione di una guardia giurata che si era accorta dei movimenti sospetti dell’uomo. Rintracciato dai Carabinieri nell’area commerciale il 39enne è stato sottoposto a una perquisizione personale e veicolare, in particolare nel furgone che aveva parcheggiato in zona. All’interno del veicolo sono stati trovati dei capi di abbigliamento sportivo, cui erano stati rimossi i dispositivi antitaccheggio, del valore di circa 500 euro. La refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e il presunto responsabile, gravato da precedenti di polizia e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, è stato accompagnato in caserma, in attesa di essere tradotto in Tribunale e giudicato con rito direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna.