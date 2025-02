Quadruplicamento ferrovia, il comitato No affiancamento: “Lontani dalle case imolesi”

Fra i comitati sorti nell’Imolese contro il quadruplicamento della ferrovia c’è anche quello che fa da portavoce dei cittadini che abitano lungo il tracciato della linea ferroviaria attuale, tra le zone di Pontesanto e Zello passando per il centro città, nonché di imprese e aziende, preoccupati dell’impatto che la proposta di un eventuale affiancamento avrebbe sul nostro territorio. Proposta che fin qui sembrava essere passata nettamente in secondo piano, contrastata anche da tutte le amministrazioni comunali, anche se nessun rischio è al momento scongiurato. Il comitato No affiancamento, scrivendo a sua volta al responsabile del dibattito pubblico, ha ribadito la totale contrarietà a questa ipotesi. «L’affiancamento comporterebbe un grave impatto sul tessuto urbano della città di Imola, con conseguenze devastanti per la comunità locale. Gli espropri necessari per la realizzazione del progetto minaccerebbero la stabilità residenziale e industriale di un tratto di 3 km densamente popolato - ha comunque scritto il comitato, che non aderisce al coordinamento degli altri gruppi -. Per non parlare dei pericoli connessi con una cantierizzazione a ridosso di una linea ferroviaria che deve restare operativa. La vicinanza della nuova linea AV al centro di Imola comporterebbe rischi significativi per la salute dei cittadini, inclusa l’esposizione ad inquinamento acustico e vibrazioni che renderebbero insicuri immobili di più quartieri. Siamo a 200 metri da un centro storico. La AV non è passata in centro né a Modena, né a Reggio Emilia, né in altri centri storici a noi noti. Dovrebbe essere Imola la prima vittima. Ci opponiamo».

il comitato di cui è portavoce Gian Carlo Battilani ha anche criticato alcune banalizzazioni emerse in corso di dibattito: «Riteniamo inaccettabile la proposta di ridurre la velocità massima dei treni AV a 200 km/h, compromettendo così l’efficacia del servizio rispetto agli standard europei. Una linea ad alta velocità o la si fa bene o la si fa male. Per tagliare i tempi si deve poter viaggiare a 300 km/h; la soluzione di compromesso, riducendola 200 km/h ci pare la soluzione “all’italiana”. Magari per spendere meno. Secondo noi sarebbe un errore non reversibile in futuro. Permetteteci un aforisma dello scrittore Luigi Barzini: “Vissero male perché costava meno”. Chiediamo pertanto che RFI insista sul Documento di fattibilità delle alternative progettuali integrato poi in ottobre. In tale documento leggevamo di tre ipotesi di sfiocco e tre corridoi tra cui quello più a nord della A14 ci sembrava il più assennato».