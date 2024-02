Punta un coltello alla gola di un 16enne, lo costringe a spogliarsi e lo fa filmare: 19enne di Castel San Pietro in carcere

Nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, è uscito di casa, armato di coltello e con il volto nascosto da un passamontagna, per costringere un conoscente 16enne a dargli 15 euro. Poi, non contento, ha obbligato il giovane a seguirlo fino a casa sua, dove prima lo ha costretto a spogliarsi e a farsi riprendere con un cellulare mentre lo faceva, poi si è fatto consegnare il telefono del ragazzo e ha fotografato i numeri della madre, di altri familiari e della fidanzata. La vittima, però, ha denunciato tutto e nei giorni scorsi il responsabile, un 19enne italiano con precedenti per danneggiamento, truffa, furto aggravato e spendita di soldi falsi, è stato portato in carcere dagli agenti del commissariato di Imola in seguito a un aggravamento della misura cautelare a suo carico, con le accuse di evasione, tentata estorsione e riduzione in schiavitù di un minore. L’episodio, spiega la Questura, è avvenuto a metà febbraio a Castel San Pietro Terme, dove vivono i protagonisti della storia, tutti italiani. Il 19enne è andato a casa della vittima, trovandola in garage, e lì ha puntato il coltello alla gola del 16enne. Questo perché il 19enne sosteneva che il fratello minore, che ha 11 anni, dovesse ricevere 15 euro dal 16enne (il motivo non è chiaro, ma sembra che la vittima avesse venduto delle cuffiette al ragazzino proprio in cambio di 15 euro, e che per qualche ragione il 19enne pretendesse la restituzione della somma al fratello). Ovviamente il giovane si è rifiutato di consegnare i soldi, e a quel punto il 19enne, minacciandolo con il coltello, lo ha costretto a seguirlo fino a casa sua, dove lo ha obbligato a spogliarsi fino a rimanere in slip e ha anche ordinato al fratello di filmarlo. Oltre a questo, il ragazzo ha dovuto consegnare il proprio cellulare al 19enne per fargli fotografare i numeri dei familiari e della fidanzata.

Quando gli è stato permesso di tornare a casa, il 16enne ha raccontato tutto alla madre e al fratello, e tutti insieme sono andati a casa del 19enne per fargli cancellare le foto e i video. Quest’ultimo, pur continuando ad avere un atteggiamento minaccioso, alla fine si è convinto ad eliminare tutto, ma la vittima e i suoi familiari hanno comunque sporto denuncia al commissariato imolese. Dopo gli accertamenti del caso, è quindi scattato l’aggravamento della misura cautelare, e a carico del 19enne è stata eseguita anche una perquisizione domiciliare per sequestrare i 10 telefoni, i tre pc (di cui due portatili) e i due tablet in suo possesso per verificare che le foto e i video fossero stati effettivamente cancellati.